3 ركلات جزاء وهدف عكسي.. فالنسيا يضرب ريال مدريد برباعية في الليجا

وحل النادي الملكي ضيفًا على الخفافيش على ملعب "الميستايا"، معقل فالنسيا، ضمن لقاءات الجولة التاسعة لليجا.

وافتتح الفرنسي كريم بنزيما التسجيل، بهدف أول لريال مدريد في الدقيقة 23 من تسديدة صاروخية.



ثم احتسب الحكم ركلة جزاء لفالنسيا، ونجح يونس موساح في إحراز هدف التعادل لأصحاب الأرض في الدقيقة 30، لكن الحكم قام بإلغائها وإعادتها من جديد.

وسدد كارلوس سولر ركلة الجزاء في شباك كورتوا ليتعادل فالنسيا في الدقيقة 35.

ثم تقدم فالنسيا بهدف ثانِ في الدقيقة 43 سجله فاران بالخطأ في مرمى فريقه ريال مدريد.

حكم المباراة قرر احتساب ركلة جزاء ثانية لفالنسيا ويسجل سولر الهدف الثالث للخفافيش في مرمى الميرنجي في الدقيقة 54.



بحلول الدقيقة 63، يسجل سولر ثالث أهدافه من ركلة جزاء أيضًا، لتشير النتيجة لتقدم فالنسيا (4-1).

وتعرض كريم بنزيما للإصابة خلال المباراة ليشارك ماريانو بديلاً له في الدقيقة 77.

انتهت المباراة بفوز فالنسيا (4-1)، ليرفع رصيده للنقطة 11 في المركز التاسع، ويتجمد رصيد ريال مدريد عند 16 نقطة بالمركز الرابع.

يذكر أن ريال سوسيداد يتصدر الترتيب بـ 20 نقطة يليه فياريال بـ 18 نقطة، وأتلتيكو مدريد ثالثًا بـ 17 نقطة.

