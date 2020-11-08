فيروس كورونا يضرب اسود الرافدين

رياضة 2020-11-08 | 15:28 2,601 مشاهدة اجرى المنتخب الوطني بكرة القدم، فحوصاً طبية قبل السفر الى معسكره المنتظر في دولة الامارات العربية المتحدة. واظهرت نتائج الفحوص اصابة اللاعبين علاء عبد الزهرة وحسين علي بفيروس كورونا ، فضلاً عن اصابة مدرب اللياقة البدنية. وسيخضع المصابون للحجر الصحي ولن يغادروا مع رفد الفريق الى الامارات غداً. ويخوض منتخب اسود الرافدين، معسكراً تدريبياً في الامارات وسيواجه الاردن واوزباكستان ودياً. » انضم إلى "قناة السومرية" على يوتيوب الآن، أنقر هنا

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