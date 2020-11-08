بالوقت القاتل. لاتسيو يخطف تعادلاً مثيراً امام يوفنتوس

وأكدت شبكة "دازن" الإيطالية، الأحد، أن رونالدو لم يقدر على إكمال المباراة، ليبلغ أندريا بيرلو، المدير الفني لليوفي، بأنه تعرض لالتواء شديد في الكاحل.

ومن المتوقع أن يجري كريستيانو فحوصات طبية دقيقة خلال الساعات المقبلة، من أجل تحديد مدة غيابه عن الملاعب، مع توقعات بعدم لحاقه بمعسكر منتخب بلاده البرتغال خلال فترة التوقف الدولي.



الجدير بالذكر أن يوفنتوس فشل في تحقيق الفوز على مضيفه لاتسيو، ليكتفي بنتيجة التعادل بين الفريقين، ويتوقف رصيده عند النقطة 13 في المركز الثالث بعد أول 7 أسابيع من الكالتشيو.