الاصابات بكورونا في كردستان تنخفض

وذكرت الوزارة في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه: ان الموقف الوبائي لفايروس كورونا كالاتي: 1. الفحوصات: (5997 فحصا جديدا) • (1938) اربيل • (1175) السليمانية • (2623) دهوك • (45) حلبجة



• (144) كرميان • (144) كرميان • (72) رابرين 2. الاصابات: (787 اصابة جديدة) • (296) اربيل • (204) السليمانية • (221) دهوك • (20) حلبجة • (37) كرميان • (9) رابرين 3. الشفاء: (424 حالة شفاء جديدة) • (118) اربيل • (11) السليمانية • (232) دهوك Advertisements • (30) حلبجة • (33) كرميان • (0) رابرين 4. الوفيات: (21 حالة وفاة جديدة)



• (6) اربيل • (6) اربيل • (8) السليمانية • (6) دهوك • (0) حلبجة • (1) كرميان • (0) رابرين احصائية عام: * الحجر الصحي 21871 (21871 مغادرة) * الفحصوات 698705 (248821 اربيل، 161242 السليمانية، 282575 دهوك، 6067 حلبجة). * الاصابات 84163 (30959 اربيل، 24373 السليمانية، 26125 دهوك، 2706 حلبجة). * الشفاء 52496 (18848 اربيل، 18249 السليمانية، 12913 دهوك، 2486 حلبجة). * تحت العناية الصحية 29009 (11362 اربيل، 4833 السليمانية، 12700 دهوك، 114 حلبجة). * الوفيات 2658 (749 اربيل، 1291 السليمانية، 512 دهوك، 106 حلبجة).

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