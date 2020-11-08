استطلاع يكشف أكثر دولة عربية يريد الإسرائيليون تعزيز العلاقات معها

كشف استطلاع جديد للرأي عن أكثر دولة عربية يريد الإسرائيليون تعزيز العلاقات معها.
وبحسب نتائج الاستطلاع الذي أجراه معهد "متيفيم"، ونشرت نتائجه وزارة الخارجية الإسرائيلية، اليوم الأحد، على صفحتها بموقع تويتر، كانت السعودية هي تلك الدولة.
وقال 24% من الإسرائيليين الذين شملهم الاستطلاع إن السعودية هي أكثر دولة عربية يريدون تعزيز العلاقات معها في مختلف المجالات.
وحلت مصر في المركز الثاني بنسبة 12% بينما قال 11% من الإسرائيليين إن الإمارات هي أكثر دولة عربية يجب تعزيز العلاقات معها، بينما جاء الأردن رابعا بنسبة 4%.
ولا ترتبط السعودية بعلاقات دبلوماسية مع إسرائيل، بخلاف مصر التي وقعت معاهدة سلام مع تل أبيب عام 1979 وتبعها الأردن عام 1994، والإمارات والبحرين في أيلول 2020، فيما أعلن مؤخرا السودان موافقته على تطبيع العلاقات مع إسرائيل.
وللمرة الأولى سمحت السعودية في سبتمبر/أيلول الماضي للطائرات الإسرائيلية المتجهة إلى أبوظبي بالمرور في أجوائها.
وكان الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب قد توقع حال تمكن من نيل ولاية ثانية في الانتخابات الرئاسية الأمريكية، انضمام 10 دول في الشرق الأوسط إلى معاهدات السلام مع إسرائيل.
وتعرضت السعودية لضغوط من إدارة ترامب لحثها على تطبيع العلاقات مع تل أبيب.
وخسر ترامب الانتخابات الأمريكية لصالح المرشح الديمقراطي جو بايدن، ما يطرح علامات استفهام حول مصير اتفاقات السلام والتطبيع التي كانت إدارة ترامب تخطط لها بين إسرائيل ودول عربية أخرى بما في ذلك السعودية.
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