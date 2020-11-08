رئيس الجمهورية ووزير التخطيط يؤكدان على أهمية وضع خطط لدعم القطاع الخاص

أكد رئيس الجمهورية برهم صالح ووزير التخطيط خالد بتال، الاحد، اهمية دعم القطاع الخاص ووضع خطط للاصلاح الاقتصادي. ونقلت وكالة الانباء الرسمية، عن صالح، تأكيده لوزير التخطيط خالد بتال، أهمية "وضع خطط الإصلاح الاقتصادية ودعم القطاع الخاص".

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