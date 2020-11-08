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لا تصويت على مشروع قانون الاقتراض بجلسة الغد.. صورة

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تنشر الخليج 365، جدول اعمال مجلس النواب لجلسة الغد الاثنين، فيما يخلو الجدول من اية فقرة تخص قانون الاقتراض او التصويت عليه.

في ادناه نسخة من جدول اعمال الجلسة:

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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