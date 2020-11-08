لا تصويت على مشروع قانون الاقتراض بجلسة الغد.. صورة

تنشر الخليج 365، جدول اعمال مجلس النواب لجلسة الغد الاثنين، فيما يخلو الجدول من اية فقرة تخص قانون الاقتراض او التصويت عليه. في ادناه نسخة من جدول اعمال الجلسة:

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