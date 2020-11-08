انطلاق عملية أمنية لتطهير جبال مكحول شمال صلاح الدين

وذكر إعلام الحشد في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، أن " عملية أمنية مشتركة انطلقت صباح اليوم، لتفتيش وتطهير جبال مكحول شمال محافظة صلاح الدين".

وأضاف أنه "تشارك بالعملية قيادة عمليات صلاح الدين للحشد والقطعات الملحقة بها متمثلة بالالوية ( 6 _ 31_ 35_ 51 ) ومفارز المعاونيات والمديريات الساندة في الهيئة، وقطعات من الجيش العراقي٫ والشرطة الاتحادية ، والرد السريع ، وبغطاء جوي من طيران الجيش".



واوضح، أن "العملية الواسعة تهدف لتعزيز الأمن والاستقرار وتدمير أوكار الإرهاب، و القبض على المطلوبين وتسليمهم للعدالة".