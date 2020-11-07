رسمياً.. الديوانية يقيل مدربه بعد ثلاث جولات من ممتاز الكرة

رياضة 2020-11-07 | 20:41 1,989 مشاهدة

اعلن نادي الديوانية الرياضي، اقالة مدرب فريقه الكروي سعد حافظ من منصبه. وذكر النادي في بيان مقتضب ان "الكابتن سعد حافظ اقيل من تدريب نادي الديوانية وتسمية مدرب جديد خلال الساعات القليلة المقبلة". تجدر الاشارة الى ان حافظ تولى قيادة الفريق خلفاً للمدرب المقال حازم صالح، قبل انطلاق الدوري الممتاز. » انضم إلى "قناة السومرية" على يوتيوب الآن، أنقر هنا

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