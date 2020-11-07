المالكي يبعث برقية تهنئة الى الرئيس الامريكي المنتخب

اعلن مكتب رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، السبت، ان الاخير بعث برقية تهنئة الى الرئيس الامريكي المنتخب جو بايدن. وجاء في نص البرقية:

بِسْم الله الرحمن الرحيم

فخامة السيد جو بايدن Advertisements الرئيس المنتخب للولايات المتحدة الأمريكية

على اثر انتخابكم رئيسا للولايات المتحدة الامريكية، ابعث لكم تحياتي وابارك لكم نيل ثقة الشعب الامريكي الصديق .

واتمنى لكم النجاح في مهمتكم الصعبة والتوفيق في معالجة المشاكل والازمات الموروثة التي تواجهكم لتغير صورة امريكا وتطوير العلاقات مع الدول الصديقة والعالم .

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