وزير الداخلية يصدر توجيهاً يتعلق بإصدار البطاقة الوطنية للمرضى والمسنين

وقال الغانمي على صفحته الرسمية في موقع (فيس بوك)، إن "تبسيط الإجراءات للمرضى وكبار السن عمل يُنال به رضا الله، ويجب أن يتسابق الجميع لخدمتهم".

وأضاف، "وعليه وجهنا مديرية الأحوال المدنية والجوازات والإقامة بالاستجابة السريعة لإصدار البطاقة الوطنية لأي من المرضى والمسنين والانتقال الفوري لدور رعاية المسنين او منازل المرضى لإنجاز هذا العمل".

