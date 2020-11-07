وجه وزير الداخلية عثمان الغانمي، السبت، مديرية الأحوال المدنية والجوازات والإقامة بالانتقال الفوري لدور رعاية المسنين ومنازل المرضى لإنجاز إصدار البطاقة الوطنية لهم.
وقال الغانمي على صفحته الرسمية في موقع (فيس بوك)، إن "تبسيط الإجراءات للمرضى وكبار السن عمل يُنال به رضا الله، ويجب أن يتسابق الجميع لخدمتهم".
وأضاف، "وعليه وجهنا مديرية الأحوال المدنية والجوازات والإقامة بالاستجابة السريعة لإصدار البطاقة الوطنية لأي من المرضى والمسنين والانتقال الفوري لدور رعاية المسنين او منازل المرضى لإنجاز هذا العمل".
وأضاف، "وعليه وجهنا مديرية الأحوال المدنية والجوازات والإقامة بالاستجابة السريعة لإصدار البطاقة الوطنية لأي من المرضى والمسنين والانتقال الفوري لدور رعاية المسنين او منازل المرضى لإنجاز هذا العمل".
كانت هذه تفاصيل خبر وزير الداخلية يصدر توجيهاً يتعلق بإصدار البطاقة الوطنية للمرضى والمسنين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.