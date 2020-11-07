ترامب يعلن فوزه في الانتخابات بفارق كبير

اعلن الرئيس الامريكي والمرشح عن الحزب الجمهوري دونالد ترامب، السبت، عن فوزه في الانتخابات بفارق كبير، برغم تقدم منافسه المرشح الديمقراطي جو بايدن في نتائج الانتخابات حتى الان. وقال ترامب في تغريدة له على "تويتر"، "لقد ربحت هذه الانتخابات بفارق كبير". وأضاف "استخدمت جورجيا وميشغان برنامج عد مشكوك بمصداقيته وهو ما يظهر الفوضى التي سادت الانتخابات".

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