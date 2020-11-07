لجنة الانتخابات الأميركية تحسم جدل التزوير

أعلنت إيلين وينتروب، المسؤولة في لجنة الانتخابات الفيدرالية، السبت، عدم وجود أي أدلة تشير إلى عمليات تزوير في الانتخابات الرئاسية، التي يتنافس فيها الرئيس دونالد ترامب ومنافسه الديمقراطي جو بايدن.
وتابعت: "كانت هناك شكاوى قليلة جدًا بشأن كيفية إجراء هذه الانتخابات. لا يوجد دليل على أي نوع من تزوير أصوات الناخبين. لا يوجد دليل على الإدلاء بأصوات غير قانونية".
وأكدت وينتروب انه "لم يكن هناك دليل على وجود احتيال. ولم ترفق أي من الشكاوى بأي دليل على الاحتيال".
ويصر الرئيس الأميركي دونالد ترامب وحملته الانتخابية على وجود عمليات تزوير لأصوات الناخبين، وقد تظاهر عدد من مناصريه في ولايات عدة، لا سيما فلوريدا منددين بتزوير أصوات الناخبين.
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