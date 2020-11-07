لجنة الانتخابات الأميركية تحسم جدل التزوير

وقالت وينتروب في تصريح لشبكة "سي إن إن" الأميركية: "لقد قام المسؤولون الحكوميون والمحليون وعمال الاقتراع في جميع أنحاء البلاد بتزويدنا بالتقارير أولا بأول".

وتابعت: "كانت هناك شكاوى قليلة جدًا بشأن كيفية إجراء هذه الانتخابات. لا يوجد دليل على أي نوع من تزوير أصوات الناخبين. لا يوجد دليل على الإدلاء بأصوات غير قانونية".



وأكدت وينتروب انه "لم يكن هناك دليل على وجود احتيال. ولم ترفق أي من الشكاوى بأي دليل على الاحتيال".

ويصر الرئيس الأميركي دونالد ترامب وحملته الانتخابية على وجود عمليات تزوير لأصوات الناخبين، وقد تظاهر عدد من مناصريه في ولايات عدة، لا سيما فلوريدا منددين بتزوير أصوات الناخبين.