صحة الكرخ تكشف تفاصيل الاصابات الجديدة بكورونا



ابو دشير —————21

الاسكان ——————7

الاعلام ——————25

البياع ——————16

التاجي ——————4

التراث ——————1

الحارثية ——————1

الحرية ——————24

الــدورة -———-——67

السيدية ——————16

الشالجية ——————16

الشرطة الرابعة ————9

الشعلة ——————22

الصالحية ——————13

الطارمية ——————4

الطوبجي ——————1

العامرية ——————21

العطـيـفيـة -—————14

الغزاليـة -—————24

القادسيـة —————-20

الكاظميـة —————34

اللطيـفيـة —————13

المحمودية —————46

المـعالـف —————2

المكاسب —————-6

المنصور —————-20

المواصلات -————-10

الوشاش ——————-8

اليوسفية —————2

اليـرموك ——-———6

حي الجامعة ————-17

حي الجهاد -————50

حي الخضراء -————9

حي العامل -————-36

حي العدل ——-——-11

حي الفرات —————-9

سبع البور —————6

ســويـب —————7

شارع حيفا —-——--— 1

ناحية الرشيد ————3

كرادة مريم —————1

مجمع الايادي ————2

سكنة جانب الرصافة ——20

محافظة اربيل ———— 1

محافظة الانبار —--—— 1

محافظة ديالى -——— 1

محافظة صلاح الدين—— 1

محافظة ميسان ——— 1 أبو غريب —————97ابو دشير —————21الاسكان ——————7الاعلام ——————25البياع ——————16التاجي ——————4التراث ——————1الحارثية ——————1الحرية ——————24الــدورة -———-——67السيدية ——————16الشالجية ——————16الشرطة الرابعة ————9الشعلة ——————22الصالحية ——————13الطارمية ——————4الطوبجي ——————1العامرية ——————21العطـيـفيـة -—————14الغزاليـة -—————24القادسيـة —————-20الكاظميـة —————34اللطيـفيـة —————13المحمودية —————46المـعالـف —————2المكاسب —————-6المنصور —————-20المواصلات -————-10الوشاش ——————-8اليوسفية —————2اليـرموك ——-———6حي الجامعة ————-17حي الجهاد -————50حي الخضراء -————9حي العامل -————-36حي العدل ——-——-11حي الفرات —————-9سبع البور —————6ســويـب —————7شارع حيفا —-——--— 1ناحية الرشيد ————3كرادة مريم —————1مجمع الايادي ————2سكنة جانب الرصافة ——20محافظة اربيل ———— 1محافظة الانبار —--—— 1محافظة ديالى -——— 1محافظة صلاح الدين—— 1محافظة ميسان ——— 1 الشفاء: 602.. الوفيات: 2

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