رئيس الوزراء يزور تدريبات اسود الرافدين في ملعب الشعب الدولي

ويخوض منتخب اسود الرافدين وحدته التدريبية الثانية في ملعب الشعب الدولي، بعد انقطاع طويل بسبب جائحة كورونا ، تحضيرا لمباراتي الأردن واوزبكستان الوديتين في الإمارات يومي 12 و17 من الشهر الحالي.

ويقود المدرب السلوفيني، كاتانيتش، الوحدة التدريبية الاولى بحضور جميع اللاعبين المدعوين للقائمة، اضافة الى المحترف في صفوف السيلية، مهند علي.



وتستمرُ تدريبات المنتخب الوطني على اديم ملعب الشعب يومي السبت والأحد، على ان يغادر الوفد الى الامارات يوم الاثنين الموافق التاسع من هذا الشهر.