رفعت رئاسة مجلس النواب، السبت، جلسة المجلس الى يوم الاثنين المقبل. وقال مصدر برلماني لـ الخليج 365، ان "رئاسة مجلس النواب رفعت قبل قليل جلسة المجلس التي عقدت اليوم الى الاثنين المقبل".



كانت هذه تفاصيل خبر البرلمان يرفع جلسته الى الاثنين المقبل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.