المالية النيابية تعترض على عدم تقديم مشروع الموازنة العامة لعام ٢٠٢٠

ابدت اللجنة المالية، السبت، اعتراضها على عدم تقديم مشروع الموازنة العامة لعام ٢٠٢٠. وقالت الدائرة الاعلامية لمجلس النواب في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه ان "اللجنة المالية النيابية ابدت اعتراضها على عدم تقديم مشروع قانون الموازنة العامة لعام ٢٠٢٠ خلافاً لقانون الادارة المالية الاتحادية".



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