مجلس النواب يعقد جلسته برئاسة الحلبوسي

وقالت الدائرة الاعلامي للمجلس في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، افتتح اعمال الجلسة التاسعة عشر من الفصل التشريعي الأول للدورة النيابية الرابعة للمجلس".

الى ذلك، اشار مصدر برلماني الى ان "حضور الجلسة حتى الآن بيلغ 170 نائبا".