الشفاء قريبة من الاصابات.. الموقف الوبائي لكورونا بالعراق

اعلنت وزارة الصحة، السبت، عن الموقف الوبائي اليومي لجائحة كورونا في العراق لليوم. وسجلت وزارة الصحة 2880 إصابة جديدة بفيروس كورونا كما تماثل 2660 مصاباً بكورونا للشفاء. وسجلت الوزارة 39 حالة وفاة جديدة بالفايروس.

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