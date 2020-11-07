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الشفاء قريبة من الاصابات.. الموقف الوبائي لكورونا بالعراق

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اعلنت وزارة الصحة، السبت، عن الموقف الوبائي اليومي لجائحة في العراق لليوم.

وسجلت وزارة الصحة 2880 إصابة جديدة بفيروس كورونا

 

 

كما تماثل 2660 مصاباً بكورونا للشفاء.

 

 

وسجلت الوزارة 39 حالة وفاة جديدة بالفايروس.

 

 

 

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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