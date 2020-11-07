بشار رسن يدخل نادي المئة مع بيرسبوليس

رسن الذي يقضي موسمه الرابع في برسيبوليس ، وصل الى المباراة رقم 100 بعد مباراة برسيبوليس وسايبا.

رسن خاض 64 مباراة في الدوري الايراني الممتاز ، و 29 مباراة في دوري أبطال آسيا و 7 مباريات في كأس ايران بقميص بيرسيبوليس.



وسجل رسن ثلاثة أهداف في الدوري الايراني، احد اهدافه كان في مباراة الموسم الماضي ضد سايبا ولديه أيضًا هدفاً في مباراة الديربي امام استقلال طهران، ويصل اجمالي ما سجله مع بيرسبوليس الى خمسة اهداف.