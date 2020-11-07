انتشار امني مكثف نتيجة وصول عشرات المتظاهرين الى ساحة الحرية وسط بغداد

وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "العشرات من المتظاهرين وصلوا الى ساحة الحرية بالقرب من جسر الطابقية وسط العاصمة بغداد".

واضاف المصدر الذي فضل عدم الكشف عن اسمه، أن "انتشارا امنيا كثيفا فرضته القوات الامنية بالقرب من المتظاهرين"، مؤكدا انه "لا يوجد اي قطع للطريق".