كاتانيتش يستدعي لاعباً من الصقور لصفوف اسود الرافدين

رياضة 2020-11-07 | 12:55 1,377 مشاهدة

وجهَ مدرب منتخبنا الوطني لكرة القدم، السلوفيني ستريشكو كاتانيتش، الدعوة للاعب فريق القوة الجوية، حسن رائد، للانضمام إلى قائمة المنتخب التي ستخوضُ وديتي الأردن وأوزبكستان في الثاني عشر والسابع عشر من الشهر الجاري. وسيشاركُ حسن رائد في تدريبات أسود الرافدين هذا اليوم والتي ستقام على ملعب الشعب الدولي. وسيخوضُ منتخبنا الوطني حصته التدريبية الثانية اليوم السبت في تمام الساعة السادسة مساءً في التجمع الاول من نوعه لأسود الرافدين بعد جائحة كورونا، قبل السفر إلى الامارات يوم الاثنين المقبل لخوض وديتي الأردن واوزبكستان. » انضم إلى "قناة السومرية" على يوتيوب الآن، أنقر هنا

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