مجلس النواب يناقش تقرير اللجنة المالية الخاص بقانون الاقتراض

باشر مجلس النواب، السبت، بمناقشة تقرير اللجنة المالية الخاص بقانون الاقتراض. ونقلت وكالة الانباء الرسمية عن المجلس، انه "باشر بمناقشة تقرير اللجنة المالية الخاص بقانون الاقتراض".

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