نواب عن كركوك يصدرون بيانا بشأن تعيين مسؤول جديد لمكتب مفوضية المحافظة

وقال النواب في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، "يستنكر النواب العراب والتركمان اناطة مسؤولية مكتب مفوضية كركوك إلى شخصية ساهمت في تزوير انتخابات عام 2018".

واضافوا، "بالرغم من احاطة مجلس المفوضين وعبر قنوات رسمية بخلفية المرشحة لهذا المنصب وقيامها بتبديل (الرامات) في مركز الواسطي/2 عندما تولت إدارة مركز الواسطي والذي ادى إلى تزوير نتائج المركز لصالح احد الاحزاب وتم توثيق قيامها بالتزوير من قبل الاجهزة الامنية".



وطالبوا، مجلس المفوضين بـ"إعادة النظر في قراره لما ستسببه هذه الخطوة من تهديد حقيقي لنزاهة الانتخابات المبكرة في محافظة كركوك وتقليل المشاركة فيها".