مدرب ولاعبو نادي صلاح الدين ينجون من الموت

رياضة 2020-11-07 | 12:22 1,224 مشاهدة

نجى مدرب وعدد من لاعبي فريق كرة القدم بنادي صلاح الدين هادي مطنش، من الموت بعد تعرضهم لحادث سير فرب فضاء بلد بمحافظة صلاح الدين. وقال مراسل الخليج 365 إن المدرب هادي مطنش واربعة لاعبين من نادي صلاح الدين، تعرضوا لحادث سير على طريق الاسحاقي قرب قضاء بلد. واضاف أن المدرب واللاعبين بخير الان بعدما تلقوا الاسعافات الاولية في مستشفى الاسحاقي وسيتجهون الى تكريت بعد قليل.



وكان نادي صلاح الدين قد اعلن تعاقده مع المدرب لقيادة الفريق في الثالث من الشهر الجاري. وكان نادي صلاح الدين قد اعلن تعاقده مع المدرب لقيادة الفريق في الثالث من الشهر الجاري. » انضم إلى "قناة السومرية" على يوتيوب الآن، أنقر هنا

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