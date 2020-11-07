أعلن النائب عن محافظة ديالى رعد الدهلكي، السبت، عن مقتل اربع نساء في قضاء بعقوبة بمنطقة العبارة نتيجة انفجار عبوة ناسفة، داعيا القائد العام للقوات المسلحة للتحرك بخطوات سريعة وحاسمة لتشخيص هذه الخروقات من خلال عقد اجتماع مع القيادات الامنية في المحافظة.

كانت هذه تفاصيل خبر جريمة جديدة في ديالى.. الدهلكي يدعو الكاظمي لعقد اجتماع مع قيادات المحافظة الامنية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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