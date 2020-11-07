الصدر يطرح 16 'حلاً' لسد العجز المالي بدلاً من الاقتراض

قدّم زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، السبت، 16 "حلّاً" لسد العجز المالي في العراق، وفيما حذّر من "تدهور" العملة العراقية وتفاقم الأزمة الاقتصادية بسبب الاقتراض، دعا إلى "تمحيص" الاتفاقية الصينية وجعلها بـ"أيادٍ أمينة" بدلاً من اللجوء إلى اتفاقيات أخرى وصفها بـ"المخجلة".

وأدناه نص بيان الصدر بشأن "بدائل" الاقتراض:

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