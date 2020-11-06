في يوم واحد.. ايطاليا تقترب من تسجيل 500 وفاة بكورونا

وأشارت الوزارة إلى أن إجمالي الوفيات في البلاد أرتفع ليبلغ 40638 حالة وفاة، فيما أصبحت أعداد الإصابات بالوباء حوالي 862681 إصابة بفيروس كورونا منذ بداية تفشي المرض.

وأكدت الوزارة، على أن منطقة "لومباردي" الشمالية، المتمركزة في العاصمة المالية لإيطاليا، لا تزال المنطقة الأكثر تضررا، حيث سجلت 9934 حالة جديدة اليوم الجمعة، مقابل 8822 يوم أمس الخميس.



وحلت منطقة "بيدمونت" المجاورة كثاني أكثر المناطق تضررا في البلاد، حيث سجلت 4878 حالة.