أعلنت وزارة الصحة الإيطالية تسجيل 37809 إصابات و446 وفاة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.
وأشارت الوزارة إلى أن إجمالي الوفيات في البلاد أرتفع ليبلغ 40638 حالة وفاة، فيما أصبحت أعداد الإصابات بالوباء حوالي 862681 إصابة بفيروس كورونا منذ بداية تفشي المرض.
وأكدت الوزارة، على أن منطقة "لومباردي" الشمالية، المتمركزة في العاصمة المالية لإيطاليا، لا تزال المنطقة الأكثر تضررا، حيث سجلت 9934 حالة جديدة اليوم الجمعة، مقابل 8822 يوم أمس الخميس.
وحلت منطقة "بيدمونت" المجاورة كثاني أكثر المناطق تضررا في البلاد، حيث سجلت 4878 حالة.
وأكدت الوزارة، على أن منطقة "لومباردي" الشمالية، المتمركزة في العاصمة المالية لإيطاليا، لا تزال المنطقة الأكثر تضررا، حيث سجلت 9934 حالة جديدة اليوم الجمعة، مقابل 8822 يوم أمس الخميس.
وحلت منطقة "بيدمونت" المجاورة كثاني أكثر المناطق تضررا في البلاد، حيث سجلت 4878 حالة.
كانت هذه تفاصيل خبر في يوم واحد.. ايطاليا تقترب من تسجيل 500 وفاة بكورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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