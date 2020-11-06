القوات الامنية تعيد فتح جميع الطرق المؤدية الى ساحة اعتصام البصرة

افاد مصدر امني، الجمعة، بان القوات الامنية، اعادت فتح جميع الطرق المؤدية الى ساحة اعتصام البصرة وسط المحافظة. وقال المصدر لـ الخليج 365، ان "ان حركة المرور عادت الى الطرق المؤدية الى ساحة الاعتصام وسط البصرة، بعد فتحها من قبل القوات الامنية".

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