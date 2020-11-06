انقاذ فتى بعملية معقدة في مستشفى الجملة العصبية

اعلنت مستشفى الجملة العصبية، الجمعة، عن نجاح فريق طبي بإنقاذ فتى بأجراء عملية معقدة لرفع تشوه دماغي شرياني وريدي وايقاف نزف بتجاويف الدماغ وتحت ام العنكبوتية عبر جهاز الميكروسكوب.
وقال مدير المستشفى ورئيس الفريق الطبي وليد خالد الحيالي في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، ان "المستشفى استقبلت فتى بعمر 15 عاما يعاني من الام شديدة في الرقبة والرأس وتشوش الوعي".
واضاف انه "بعد اجراء الفحوصات السريرية والاشعاعية تبين ان الفتى يعاني من نزف تحت ام العنكبوتية ونزف في تجاويف الدماغ جراء تشوه ولادي دماغي شرياني وريدي"، مشيرا الى انه " تم اجراء عملية معقدة خاصة له عبر جهاز المايكروسكوب وانقاذ الفتى".
واوضح الحيالي انه "تم خلال العملية ايقاف النزف ورفع التشوه الدماغي الشرياني وتكللت العملية بالنجاح".
واضاف انه "بعد اجراء الفحوصات السريرية والاشعاعية تبين ان الفتى يعاني من نزف تحت ام العنكبوتية ونزف في تجاويف الدماغ جراء تشوه ولادي دماغي شرياني وريدي"، مشيرا الى انه " تم اجراء عملية معقدة خاصة له عبر جهاز المايكروسكوب وانقاذ الفتى".
واوضح الحيالي انه "تم خلال العملية ايقاف النزف ورفع التشوه الدماغي الشرياني وتكللت العملية بالنجاح".
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