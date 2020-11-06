بايدن يقلب نتيجة بنسلفانيا.. ويتقدم بـ 5 آلاف صوت

وحصل بايدن على 49.5 في المئة من الأصوات، بواقع 3,295,319 صوتا بعد فرز 89 في المئة من إجمالي الأصوات، بينما حصل ترامب على 49.4 في المئة من الأصوات بواقع 3,289,725.
وبذلك يتقدم بايدن بواقع 5 آلاف صوت في الولاية التي تمتلك 20 صوتا في المجمع الانتخابي.
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