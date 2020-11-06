تأهب أمني في السويد بعد معلومات عن هجوم إرهابي وشيك

ونقل موقع "الكومبس" السويدي الجمعة، أن الشرطة أعلنت الشرطة حالة "حدث وطني خاص" وهي درجة من درجات التأهب، لتتمكن من التحرك بسرعة لمنع هجوم إرهابي محتمل.

وقال قائد الشرطة الوطنية ستيفان هيكتور في بيان صحافي اليوم: "تتمتع الشرطة بقدرة عالية في جميع أنحاء البلاد، وبإعلان حدث وطني خاص، نحصل على تنظيم أكبر ومرونة أوسع لمنع الهجمات والتصرف بسرعة إذا وقع حادث".



ونشرت صحيفة "سيدسفينسكان" أنباء تقول إن لدى الشرطة معلومات مفصلة عن جريمة إرهابية مروعة.وأعلنت الحكومة السويدية أمس الخميس تمديد الرقابة على الحدود حتى مايو (أيار) 2021، بعد ارتفاع مستوى التهديد الإرهابي.