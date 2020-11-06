لليوم الثالث توالياً.. تواصل منافسات بطولة المنطقة الشمالية للمواي تاي

البطولة التي تقام برعاية وزير النفط احسان عبد الجبار تأتي إكمالا لجدول اتحاد اللعبة لبطولات المناطق التي سيترشح منها أصحاب المراكز الأولية للمنافسة في بطولة التأهيل للمنتخبات الوطنية.

وقال رئيس الاتحاد المركزي العراقي المركزي للمواي تاي مصطفى جبار علك إن "يوم غد السبت سيشهد إقامة النزالات النهائية على أن يعقب ذلك بطولة المنطقة الوسطى في كربلاء".



الجدير بالذكر إن نفط الجنوب توج اولا في بطولة المنطقة الجنوبية للمواي تاي التي اختتمت الأسبوع الماضي في البصرة.