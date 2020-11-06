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2020-11-06 | 14:44
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تتواصل فعاليات بطولة المنطقة الشمالية للمواي تاي في نادي اشتي الرياضي بمحافظة السليمانية لليوم الثالث تواليا، بمشاركة 11 نادياً و105 لاعبين.
وقال رئيس الاتحاد المركزي العراقي المركزي للمواي تاي مصطفى جبار علك إن "يوم غد السبت سيشهد إقامة النزالات النهائية على أن يعقب ذلك بطولة المنطقة الوسطى في كربلاء".
الجدير بالذكر إن نفط الجنوب توج اولا في بطولة المنطقة الجنوبية للمواي تاي التي اختتمت الأسبوع الماضي في البصرة.
كانت هذه تفاصيل خبر لليوم الثالث توالياً.. تواصل منافسات بطولة المنطقة الشمالية للمواي تاي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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