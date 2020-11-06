وقال المراسل إنه تم ،انطلاق مسيرة متظاهرين كربلاء من ساحة التربية وسط المدينة إلى مبنى المحافظة. وأضاف أن المتظاهرين رفعوا شعارات تطالب بمحاسبة قتلت المتظاهرين وحصر السلاح بيد الدولة.

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كانت هذه تفاصيل خبر العشرات يتظاهرون في كربلاء ويتوجهون إلى مبنى المحافظة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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