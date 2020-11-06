جدد النائب عن محافظة البصرة، جمال المحمداوي، مخاطبة رئاسة الوزراء بشأن إخراج النفايات المشعة من المحافظة، محذراً الحكومة من "جزاءات قانونية" في حال عدم الاستجابة. وقال المحمداوي في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، "لقد جمعنا تواقيع أكثر من (50) نائبا في العام الماضي 2019 من أجل رفع النفايات المشعة والتي تتسبب بارتفاع نسبة الإصابة بالأمراض السرطانية في المحافظة، وقد سلكنا الطرق القانونية لإلزام الحكومة إخراج هذه النفايات بأسرع وقت ولكن دون أي إذن صاغية".



واضاف: "الان كررنا مخاطباتنا رئاسة الوزراء للاستجابة لهذا الأمر الذي يهدد حياة المواطنين، وبما أن الحكومة لم تستجب خلال المدة التي يحددها قانون مجلس النواب وتشكيلاته وهي 15 يوما فإن هذا يعد امتناعا عن أداء واجب وطني وقانوني يتوجب تطبيق الجزاءات المناسبة وفق قانون العقوبات العراقي".

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كانت هذه تفاصيل خبر نائب عن البصرة يوجه تحذيراً مشروطاً للحكومة ويتوعدها بـ'جزاءات قانونية' لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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