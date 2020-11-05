الكاظمي يشدد من ام قصر على أهمية زيادة إيرادات الدولة من المنافذ والموانىء

اكد رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، الخميس، على زيادة ايرادات الدولة من المنافذ والموانئ، فيما اشار الى ان هنالك تصاعدا في إيرادات الكمارك والمنافذ الحدودية بفضل جهود العاملين فيها.

وقال مكتب الكاظمي في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه ان "رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي تفقد اليوم الخميس، ميناء أم قصر في محافظة البصرة، واطلع على سير الأعمال في هذا المنفذ المهم، وآليات العمل الكمركية فيه".

واضاف ان "الكاظمي عقد اجتماعا مع الكوادر العاملة في الميناء والكمارك"، مشيرا الى أن "زيارته الحالية هي الثانية خلال مدة وجيزة، من أجل متابعة العمل في المنافذ الحدودية، ويشكل ميناء أم قصر أحد أهم هذه المنافذ، الى جانب الموانىء الأخرى، التي تعد شريانا حقيقيا في دعم اقتصاد البلد والحركة التجارية، ولا نسمح بأي حالة تهاون وإهمال فيها".

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وأوضح أن "هنالك تصاعدا في إيرادات الكمارك والمنافذ الحدودية، بفضل جهود العاملين فيها، مشددا على أهمية زيادة إيرادات الدولة من المنافذ والموانىء التي نعمل على تطوير العمل فيها".

وفيما يتعلق بميناء الفاو الكبير، أكد الكاظمي، بحسب البيان أنه "يعد من أولويات الحكومة، على الرغم من التحديات الكبيرة التي يمر بها البلد، الا أننا سنعمل جاهدين للتوقيع مع الشركات الأجنبية لبدء العمل فيه".