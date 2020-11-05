رجل دين عراقي يعلن تشكيل حركة تدين بالولاء لخامنئي

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ايلاف من لندن: اعلن رجل الدين العراقي هاشم الحيدري الاربعاء عن تشكيل حركة سياسية شيعية جديدة في العراق قال انها تتبع ولاية الفقيه والنظام الايراني وانها ستكون ضمن حركة المقاومة.

واعلن الحيدري عن تاسيس حركة "عهد الله الاسلامية " في العراق قائلا في كلمة وزعها على شبكة التواصل الاجتماعي "يوتيوب" مدتها 12 دقيقة وتابعتها "ايلاف" اننا "سنكون في حركة عهد الله أولاد الإمام الخامنئي (علي المرشد الاعلى الايراني) وأولاد الإمام الخميني (مؤسس الجمهورية الايرانية الراحل) في العراق".. مضيفا " أننا الأكثر استعدادًا لاتباع آية الله السيستاني والتضحية بحياتنا وانفسنا في سبيله".

واشار الى ان الحركة تؤمن بان "الامام الخميني العظيم هو محيي الاسلام في زماننا وقام بأشرف وأقدس عمل بتشريع عقائد الاسلام الاجتماعي السياسي وتأسيس نظام اسلامي فكري على اسس الفقه الاسلامي الاصيل وهو نظام الجمهورية الاسلامية الايرانية".

واضاف رجل الدين العراقي الشيعي قائلا ان حركته تؤمن بنظام ولاية الفقيه وان قيادة الامة والمسلمين لابد ان تكون بيد الفقيه. وقال ان الحركة ستكون "طريق العزة والنجاج للعراق .. حركة من الفقراء والى الفقراء فقط".. واكد بالقول"نحن في حركة عهد الله ابناء الامام خامنئي والامام خميني وابناء خط الامام خميني في العراق واكثر طاعة للامام السيستاني ونفديه بأرواحنا وأنفسنا".

وبين ان الحركة لاتريد ولن تشارك في المرحلة الحالية في الانتخابات العراقية (المقررة في 6 حزيران 2021) لا كمرشحين ولا كتحالفات مع الاخرين "وانما سنوجه جمهورنا لاختيار المرشحين النزيهين".

واعتبر ان في العالم الان جبهتين هما جبهة الباطل لامريكا واسرائيل وحلفائهما وجبهة الحق المتمثلة بالولي الفقيه خامنئي والجمهورية الايرانية الاسلامية والسيستاني وحزب الله وامينه العام حسن نصر الله والحشد الشعبي وانصار الاسلام في اليمن وغيرها من دول المنطقة.

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وقال الحيدري في ختام كلمته ان حركته ستكون "في جبهة المقاومة تمهيدا لظهور الامام الغائب المهدي وسنعمل من اجل حياة طيبة لبلدنا وسعادة وعزة لشعبنا وامتنا الاسلامية".

ويأتي تشكيل هذه الحركة الجديدة لتضاف الى العديد من الحركات والجماعات الشيعية العراقية الموالية لولاية الفقيه خامنئي ومنها حركات كبيرة ممثلة في البرلمان العراقي .

وعرف الحيدري بمشاركته في نشاطات الجماعات الشيعية العراقية وتنظيمه للمهرجانات والفعاليات الدينية في المناطق الشعبية في بغداد متواصلا مع حركات شيعية مسلحة في العراق.

يشار ان هناك مكتب دائم للمرشد الاعلى خامنئي في مدينة النجف العراقية الجنوبية وكان اخر رئيس للمكتب هو نجف نجفي روحاني الذي توفي امس الثلاثاء في مستشفى بمدينة قم الايرانية اثر اصابته بفيروس كورونا حيث كان قد عاد الى المدينة اثر تفشي الجائحة في العراق ووقف زيارات الايرانيين للعتبات الشيعية المقدسة فيه.