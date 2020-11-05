دانت الحكومة العراقية، الخميس، الاعتداء الذي قام به مسلحون ينتمون الى حزب العمال الكردستاني، واستهدف قوات البيشمركة في محافظة دهوك.
وأكدت الحكومة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه "رفضها الشديد للهجوم الذي وقع داخل الأراضي العراقية، وعدته اعتداءً على سيادة البلاد".
واضافت انها "ستتخذ الإجراءات التي من شأنها أن تضع حدا للاعتداءات التي تعد خرقاً لامن وسيادة البلاد".
كانت هذه تفاصيل خبر الحكومة العراقية تدين اعتداءات حزب العمال على البيشمركة في دهوك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.