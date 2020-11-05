الحكومة العراقية تدين اعتداءات حزب العمال على البيشمركة في دهوك

دانت الحكومة العراقية، الخميس، الاعتداء الذي قام به مسلحون ينتمون الى حزب العمال الكردستاني، واستهدف قوات البيشمركة في محافظة دهوك.



وأكدت الحكومة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه "رفضها الشديد للهجوم الذي وقع داخل الأراضي العراقية، وعدته اعتداءً على سيادة البلاد". وأكدت الحكومة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه "رفضها الشديد للهجوم الذي وقع داخل الأراضي العراقية، وعدته اعتداءً على سيادة البلاد". واضافت انها "ستتخذ الإجراءات التي من شأنها أن تضع حدا للاعتداءات التي تعد خرقاً لامن وسيادة البلاد".

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