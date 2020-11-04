خطايا الإخوان في العراق (فيديوجراف)

كشف فيديوجراف أن للإخوان دور مشبوه في العراق ظهر من خلال علاقتها بإيران والإرهاب، حيث أن الجماعة على علاقة قوية بالتنظيمات الإرهابية وعلى رأسها داعش.

ولعبت دور في زيادة انتشار الإرهاب في العراق ، وكانت حلقة الوصل لتمويل قطر تلك التنظيمات الإرهابية.

وأصبحت جماعة الإخوان منذ بداية 2020 مجرد تابع لإيران ، ولعب رشيد العزاوي القيادي بالجماعة دورا لتقاربها مع إيران حيث كان صديق شخصي للجنرال الإيراني البارز قاسم سليماني والعزاوي كان هاربا إلى إيران وعاد إلى العراق بعد سقوط صدام و بتوليه منصب الأمين العام للحزب الإسلامي بات يُحسبُ ضمن القوى الشيعية وتقرب لميليشيات موالية لإيران لمنحه حصة من مقاعد البرلمان ومن هنا ارتدى الإخوان ثوب التابعين لإيران والإرهابيين بالعراق.

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