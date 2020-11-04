ميسي جريزمان فاتي.. هجوم برشلونة امام دينمو كييف

رياضة 2020-11-04 | 19:52 722 مشاهدة أعلن رونالد كومان، المدير الفني لـ برشلونة الإسباني، تشكيل فريقه لمواجهة دينامو كييف الأوكراني، في دوري أبطال أوروبا ويحل دينامو كييف ضيفًا على البلوجرانا، في إطار مباريات الجولة الثالثة لدور المجموعات بدوري أبطال أوروبا. تشكيل برشلونة أمام دينامو كييف: حراسة المرمى: تير شتيجن. خط الدفاع: ديست - بيكيه - دي يونج - ألبا.



خط الوسط: بيانيتش - بوسكيتس- بيدري. خط الوسط: بيانيتش - بوسكيتس- بيدري. خط الهجوم: ميسي - جريزمان - فاتي. » انضم إلى "قناة السومرية" على يوتيوب الآن، أنقر هنا

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