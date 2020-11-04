نائب يطالب باعادة قانون معادلة الشهادات الى البرلمان

طالب النائب طلال خضر الزوبعي، الاربعاء، الحكومة ورئاسة الجمهورية باعادة قانون معادلة الشهادات الى البرلمان الذي اقره قبل ايام.



وقال الزوبعي في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "من واجبنا نواب البرلمان الممثلين الشرعيين للشعب الحفاظ على الحقوق والمكتسبات على الصعيد الوطني في جميع مؤسسات الدولة دون السماح بالتهاون".

وأضاف "برغم اننا مجموعة من النواب رفضنا التصويت على القانون نؤكد بالوقوف الى جانب وزارة التعليم العالي والبحث العلمي التي رفضت القانون ووجدت فيه تجاوز يمس سمعة المؤسسات الاكاديمية والاكاديميين".

وتابع "نعلن موقفنا المطالب من الحكومة ورئاسة الجمهورية باعادة القانون الى البرلمان لاعادة النظر به والتعامل معه في الاطار التشريعي بما يخدم طلبتنا الدارسين في جامعات عربية واجنبية"، معتبرا ان "القانون جرى التعامل معه بما يخدم رغبات عدد من النواب الذين يدرسون في جامعات خارجية دون ان تتوفر فيهم الصفة الاكاديمية ومنها التفرغ الدراسي".