صالح يشدد على ضرورة حلّ مشاكل أهالي داقوق ومنع التغيير الديموغرافي

شدد رئيس الجمهورية برهم صالح، الاربعاء، على ضرورة حل مشاكل اهالي مدينة داقوق بمحافظة كركوك وفق الدستور ومنع التغيير الديموغرافي.

وقال المكتب الاعلامي لرئاسة الجمهرية، في بيان تلقته الخليج 365، "رئيس الجمهورية برهم صالح، استقبل في قصر السلام ببغداد، وفداً من وجهاء مدينة داقوق وقرية البشير في كركوك".

وثمن رئيس الجمهورية وفقا للبيان "صمود أهالي كركوك في مواجهة الإرهاب، وقدّرَ التضحيات التي قدمتها المدينة في سبيل منع تنظيم داعش الإجرامي من تحقيق أهدافه المقيتة"، مشدداً على "ضرورة تكثيف الجهود الأمنية ومنع الإرهابيين المتربصين من استغلال الأوضاع وتهديد التعايش بين مكونات المدينة".

واستمع رئيس الجمهورية بحسب البيان إلى "شرح بشأن الأوضاع في قرية البشير ومناشدات من أهلها، حيث دعا لإنصافهم، ونظرَ بعدد من طلبات ذوي الضحايا والمهمشين، مؤكداً ضرورة حلّ المشاكل التي تواجه أهالي داقوق ومعاناتهم في بعض المسائل العالقة".

وأكّد رئيس الجمهورية على "ضرورة تحقيق الاستقرار وحماية التعايش السلمي في كركوك، والتزام العدالة الاجتماعية وضمان حقوق المكونات دون تهميش أو إقصاء، واحترام حقوق الملكية ومنع التغيير الديموغرافي، والتوصل إلى حلول للمسائل العالقة بالاستناد على الدستور وإرادة الكركوكيين، بعيداً عن كل قيمومة وسياسة فرض الإمر الواقع".

ولفت صالح إلى أن "الموارد الغنية الطبيعية والبشرية التي تتمتع بها المدينة، ينبغي أن تنعكس إيجاباً على أهلها، ويجب عدم ادخار أي جهد من أجل أن ينعم الكركوكيون بحياة آمنة ومستقرة، للحيلولة دون تأزيم الأوضاع وجعل المدينة ساحة للخلافات والمشاكل".

وأكد أنه "يتابع عن كثب مجمل الأوضاع في كركوك، ويعمل على تذليل الصعاب أمام القضايا والهموم المختلفة لأهلها، من أجل حسم المسائل العالقة، وضمان حماية أمن وحقوق المواطنين، وتوفير المتطلبات المعيشية لهم".

من جانبه، قدم الوفد بحسب البيان شكره وتقديره لرئيس الجمهورية، على حرصه ومتابعته المتواصلة لأوضاع المدينة وأهلها، حيث ثمّنوا دوره الكبير في التعاطي مع التحديات والمسائل التي تواجه المدينة وأهلها وضمان الاستقرار فيها".