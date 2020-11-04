ترامب ينتقد تمديد التصويت في عدد من الولايات

كشف الرئيس الاميركي دونالد ترامب والمرشح للانتخابات الرئاسية عن الحزب الجمهوري، الاربعاء، انه فاز بولايات لم يكن يتوقعها، فيما انتقد تمديد التصويت في عدد من الولايات، اكد انه سيلجأ الى المحكمة العليا للاعتراض على تعداد الاصوات.
وقال ترامب في مؤتمر صحافي عقده في البيض الابيض إن "مجموعة بائسة من الأشخاص تحاول حرماني من ملايين الأصوات"، مؤكدا بالقول "سنفوز بهذه الانتخابات".
وتابع، "من الصعب أن يلحق بنا بايدن في بعض الولايات التي نتقدم فيها، ونتقدم في بنسلفانيا بعدد كبير من الأصوات".
وأشار ترامب الى أن "من الواضح أننا فزنا بكارولينا الشمالية وجورجيا، مؤكدا "لقد فزت بولايات لم تكن متوقعة".
وتابع، "من الصعب أن يلحق بنا بايدن في بعض الولايات التي نتقدم فيها، ونتقدم في بنسلفانيا بعدد كبير من الأصوات".
وأشار ترامب الى أن "من الواضح أننا فزنا بكارولينا الشمالية وجورجيا، مؤكدا "لقد فزت بولايات لم تكن متوقعة".
والمح المرشح عن الحزب الجمهوري الى انه "سيلجأ الى المحكمة العليا للاعتراض على تعداد الأصوات".
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