سجلت محافظة ذي قار، الاربعاء، ١٨ اصابة جديدة بفيروس كورونا وقال مصدر طبي في المحافظة بحديث لـ الخليج 365، إنه تم "تسجيل ١٨ اصابة جديدة بفيروس كورونا في ذي قار".

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