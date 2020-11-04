مع تقليص الفارق في الانتخابات الأميركية لصالح ترامب.. النفط يرتفع

تحدى الرئيس دونالد ترامب مرة أخرى استطلاعات الرأي والتنبؤات ، مع عرض أفضل من المتوقع بدا أنه يقلص بشكل كبير طريق المنافس الديمقراطي جو بايدن إلى النصر. لم يعترف أي من المرشحين بالهزيمة وبدا من المحتمل ألا تكون النتيجة النهائية معروفة لبعض الوقت.ارتفع غرب تكساس الوسيط الامريكي تسليم كانون الاول بنسبة 2.4٪ إلى 38.55 دولارًا للبرميل في بورصة نيويورك التجارية، وارتفع خام برنت لشهر كانون الثاني بنسبة 2.4٪ إلى 40.65 دولار في بورصة أوروبا للعقود الآجلة في الساعة 06:30 بتوقيت غرينتش.

خلال فترة رئاسة ترامب اتخذ موقفًا متشددًا ضد منتجي النفط الرئيسيين إيران وفنزويلا من خلال العقوبات المعوقة ، وتشديد الإمدادات العالمية. ساعد دعمه لمنتجي النفط الصخري الأمريكي في ارتفاع إنتاج البلاد إلى مستوى قياسي ، مما أضاف المزيد من الإمدادات إلى المجمع العالمي.



قد يمهد انتصار بايدن إلى تنظيم أكثر صرامة لحفارات النفط الصخري وأيضًا يشير إلى انفراج مع إيران ، مما قد يطلق العنان لملايين البراميل يوميًا في صادرات النفط الخام الجديدة.

وقال فريدون فشاركي ، رئيس مستشار الصناعة إف جي إي: "في عهد ترامب ، هناك فرصة أكبر لارتفاع أسعار النفط". كما بدأ السوق يدرك أن البيع قد تم المبالغة فيه. ما زلنا ننسى أن أوروبا ليست مهمة من حيث الطلب على النفط بينما تظل أوبك + ملتزمة.

يُظهر منحنى العقود الآجلة لخام برنت أنه لا يزال هناك بعض القلق بشأن تخمة محتملة حتى بعد زيادة المؤشرات على أن تحالف أوبك + سيؤخر تخفيف تخفيضات الإنتاج مع فرض الإغلاق في أوروبا وزيادة الإنتاج الليبي.