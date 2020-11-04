وتابع، "جرى خلال اللقاء بحث الواقع الخدمي والامني والاجتماعي لمناطق حزام بغداد في العموم، ومنطقة الراشدية على وجه الخصوص، وركز رئيس الديوان على اهمية تقديم الدعم الكامل للفلاحين والمزارعين، بهدف تعظيم الموارد وتنويع مصدر الايرادات وبناء اقتصاد زراعي متين سعياً لتخطي حالات الركود الاقتصادي التي تواجهها البلاد".
وثمن رئيس الديوان، "دور بعض شيوخ عشائرنا في الحفاظ على البساتين والموروث الزراعي، مؤكدا على اهمية ان تتظافر جهود الشيوخ والفلاحين والجانب الحكومي على حد سواء، لتفعيل القطاع الزراعي وايقاف حالات التجاوز على الاراضي الزراعية وتجريف البساتين التي اضرت بثروتنا الحيوية، مؤكداً ان المسؤولية تضامنية ويتوجب على الجميع القيام بدوره الوطني على اكمل وجه.
كانت هذه تفاصيل خبر رئيس ديوان رئاسة الجمهورية يؤكد على اهمية ان تتظافر الجهود لتفعيل القطاع الزراعي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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