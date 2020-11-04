اعلق متظاهرون في محافظة ذي قار مبنى المحافظة، صباح الاربعاء، فيما طالبوا باقالة المحافظ. وقال مراسل الخليج 365 في المحافظة، إن العشرات من اهالي محافظة ذي قار وفي تظاهرة كبيرة اليوم اغلقوا مبنى المحافظة. واضاف المراسل أن المتظاهرني رفعوا لافتات ورددوا عبارة مناوءة للمحافظ، مطالبين باقالته.

كانت هذه تفاصيل خبر تظاهرة تغلق مبنى محافظة ذي قار وتطالب باقالة المحافظ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.