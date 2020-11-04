ريال مدريد يحقق فوزاً دراماتيكياً على انتر ميلان في دوري الابطال

تقدم الدولي الفرنسي كريم بنزيما لـ ريال مدريد بعدما استغل خطأ في التمرير من أشرف حكيمي للحارس سمير هندانوفيتش، في الدقيقة 25.

في الدقيقة 32، سيرجيو راموس يرتقي بدون رقابة، ويحول ركنية توني كروس إلى هدف بالرأس في مرمى سمير هندانوفيتش، ووصل إلى هدفه المئوي مع النادي الملكي.



لاوتارو مارتينيز، سجل هدف تقليص الفارق لـ إنتر ميلان في الدقيقة 35 بعد تمريرة رائعة بالكعب من الإيطالي نيكولاس باريلا، ليعود إنتر إلى المباراة.

انتهى الشوط الأول بتقدم ريال مدريد بهدفين مقابل هدف على ضيفه إنتر ميلان.

في الشوط الثاني المباراة كانت هادئة، ولكن بعد مرور 20 دقيقة، بدأ إنتر ميلان يهدد مرمى ريال مدريد، قبل أن يسجل بيريسيتش هدف التعادل في الدقيقة 68 من عمر المباراة بعد تمريرة لاوتارو مارتينيز.



أنطونيو كونتي مدرب إنتر ميلان قرر إخراج نيكولو باريلا نجم الفريق في المباراة، وأقحم جاليرديني، في الدقيقة 79، ليُعاقبه رودريجو بديل زيدان، ويسجل الثالث.

هدف رودريجو جاء في الدقيقة 81 بعد تمريرة من مواطنه البرازيلي، والبديل الآخر فينيسيوس جونيور.

كونتي حاول تنشيط الفريق بدخول نانيجولان بدلًا من أرثورو فيدال، لكن النادي الملكي حافظ على النتيجة حتى نهاية المباراة.

بهذه النتيجة يصبح رصيد ريال مدريد 4 نقاط في المركز الثالث، بينما إنتر يأتي في المركز الأخير برصيد نقطتين فقط.