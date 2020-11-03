أصدرت وزارة الداخلية، الثلاثاء، بياناً ردت فيه على الحديث عن "أخطاء إملائية وتنظيمية وطباعية" في ورقة دخول وإقامة الاجانب في العراق، مبينةً أن الورقة مضى عليها أكثر من خمسة أعوام وتبين بعد التحقيق أنها مزيفة وغير حقيقية.

يتبع...



كانت هذه تفاصيل خبر الداخلية تصدر بياناً بشأن الحديث عن 'أخطاء' بورقة دخول وإقامة الاجانب في العراق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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