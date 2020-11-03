الانتخابات الأميركية.. ترامب يتوقع 'نتائج ممتازة' وبايدن يبعث رسالة

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الثلاثاء، إن "شعوراً جيداً جداً" يساوره بخصوص الانتخابات الرئاسية الأميركية، متوقعاً "نتائج ممتازة".

وأضاف ترامب لدى زيارته مركزاً للحزب الجمهوري بولاية فرجينيا، "لم أفكر في خطاب الفوز أو الخسارة بعد، ويجب أن لا نؤخر إعلان نتيجة الانتخابات لأيام"، متابعاً أن "التصويت عبر البريد قد تنتج عنه أمور سلبية وكان يجب إعلان النتائج في 3 نوفمبر".



من جانبه، قال مرشح الحزب الديمقراطي جو بايدن في رسالة إلى الناخبين، "نحن في معركة من أجل روح الأمة، نحن في مفترق طرق إما طريق الظلام والغضب والانقسام أو طريق النور والأمل والوحدة"، مضيفاً: "لديكم القوة المطلقة لتحديد النتيجة وهي أصواتكم"، بحسب "الجزيرة".